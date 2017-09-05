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西郷らの生家再現　大河ドラマ館展示イメージ公表　鹿児島市

(2017 09/05 13:00)
西郷どん館の展示イメージ図（ＮＨＫエンタープライズ提供）
　鹿児島市は４日、市立病院跡地（加治屋町）に来年１月１３日開館予定の「西郷どん大河ドラマ館」の展示イメージを公表した。メインは西郷隆盛、大久保利通の生家のドラマセット再現。２軒が向かい合うように並び、間にはドラマの設定上、幼い頃２人が相撲を取ったとされる土俵もつくる。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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