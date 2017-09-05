西郷らの生家再現　大河ドラマ館展示イメージ公表　鹿児島市

(2017 09/05 13:00)

西郷どん館の展示イメージ図（ＮＨＫエンタープライズ提供）

鹿児島市は４日、市立病院跡地（加治屋町）に来年１月１３日開館予定の「西郷どん大河ドラマ館」の展示イメージを公表した。メインは西郷隆盛、大久保利通の生家のドラマセット再現。２軒が向かい合うように並び、間にはドラマの設定上、幼い頃２人が相撲を取ったとされる土俵もつくる。