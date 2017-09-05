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大水槽駆け抜け　幼魚150匹躍動　かごしま水族館にクロマグロ搬入

(2017 09/05 00:00)
黒潮大水槽に放されるクロマグロの幼魚＝鹿児島市のかごしま水族館
　鹿児島市のかごしま水族館は４日、クロマグロなどの幼魚１５０匹を黒潮大水槽に搬入した。来館者がスマートフォンのカメラを構える中、輸送容器の扉が開くと、勢いよく飛び出した。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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