TOP ＞ 鹿児島のニュース > 社会 ＞ 気象・自然 ＞ 大雨

屋久島町が「避難準備・高齢者等避難開始」発令

(2017 09/05 09:34)
　屋久島町は５日午前６時５０分、大雨で土砂災害などの危険性が高まっているとして、町内全域の６７５１世帯１万２８３７人に「避難準備・高齢者等避難開始」情報を発令した。
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ