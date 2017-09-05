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ツルだけじゃありません！　野鳥の宝庫300種　出水で観察会

(2017 09/05 20:00)
双眼鏡で野鳥を観察する参加者＝出水市文化町
　環境省出水自然保護官事務所は２日、出水市のクレインパークいずみ周辺で初心者向けの野鳥観察会を初めて開いた。市民１６人が参加。双眼鏡を使い、アオサギやキジバトなど身近な野鳥の生態を学んだ。
　出水はツルの飛来地として有名だが、ツル以外にも多様な野鳥が観察できる。中村陽子自然保護官は「冬なら２００～３００種類は観察できる野鳥天国。バードウオッチャーにとって一度は行ってみたいあこがれの地」と表現する。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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