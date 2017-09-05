ツルだけじゃありません！　野鳥の宝庫300種　出水で観察会

(2017 09/05 20:00)

双眼鏡で野鳥を観察する参加者＝出水市文化町

環境省出水自然保護官事務所は２日、出水市のクレインパークいずみ周辺で初心者向けの野鳥観察会を初めて開いた。市民１６人が参加。双眼鏡を使い、アオサギやキジバトなど身近な野鳥の生態を学んだ。出水はツルの飛来地として有名だが、ツル以外にも多様な野鳥が観察できる。中村陽子自然保護官は「冬なら２００～３００種類は観察できる野鳥天国。バードウオッチャーにとって一度は行ってみたいあこがれの地」と表現する。