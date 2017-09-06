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今年も鹿児島楽しんで　修学旅行第１陣が到着　福岡・筑紫地区中学

(2017 09/06 06:30)
観光関係者の出迎えを受ける筑紫野南中学校の修学旅行生＝鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅
　福岡県筑紫地区にある中学校の鹿児島県への修学旅行が５日、始まった。第１陣の筑紫野南中学校（筑紫野市）の約２７０人が新幹線でＪＲ鹿児島中央駅に到着し、観光関係者の出迎えを受けた。今年は１１月までに１９校約４０００人が訪れる。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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