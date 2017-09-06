今年も鹿児島楽しんで　修学旅行第１陣が到着　福岡・筑紫地区中学

(2017 09/06 06:30)

観光関係者の出迎えを受ける筑紫野南中学校の修学旅行生＝鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅

福岡県筑紫地区にある中学校の鹿児島県への修学旅行が５日、始まった。第１陣の筑紫野南中学校（筑紫野市）の約２７０人が新幹線でＪＲ鹿児島中央駅に到着し、観光関係者の出迎えを受けた。今年は１１月までに１９校約４０００人が訪れる。