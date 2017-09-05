県内初の「完全養殖」カンパチ 初出荷 垂水
(2017 09/05 23:50)
いけすから水揚げされた「錦のカンパチ」＝垂水市の海潟漁港沖
（記事全文は６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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