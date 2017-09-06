美山のＣＭ制作中　地域おこし協力隊などが企画　日置市

(2017 09/06 20:00)

美山ＰＲ動画のため、竹林を撮影する田中真由さん（中央）ら日本大学芸術学部放送学科のメンバー＝日置市東市来

薩摩焼の里、日置市東市来町美山のＰＲ動画を日本大学芸術学部放送学科の教授と学生計５人が制作している。１回目の撮影が２、３日、美山であった。１１月の完成を目指している。日置市地域おこし協力隊で美山を拠点とする吉村佑太さん（３３）が、東京から移住を希望している広告業界で働く伊藤明子さん（４２）と企画。伊藤さんがＣＭを専門とする星野裕教授（５６）に撮影を依頼した。動画は１分間の予定。あえて「美山には足りないものがあります」をテーマにして、逆に魅力を浮かび上がらせる。