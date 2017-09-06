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美山のＣＭ制作中　地域おこし協力隊などが企画　日置市

(2017 09/06 20:00)
美山ＰＲ動画のため、竹林を撮影する田中真由さん（中央）ら日本大学芸術学部放送学科のメンバー＝日置市東市来
　薩摩焼の里、日置市東市来町美山のＰＲ動画を日本大学芸術学部放送学科の教授と学生計５人が制作している。１回目の撮影が２、３日、美山であった。１１月の完成を目指している。
　日置市地域おこし協力隊で美山を拠点とする吉村佑太さん（３３）が、東京から移住を希望している広告業界で働く伊藤明子さん（４２）と企画。伊藤さんがＣＭを専門とする星野裕教授（５６）に撮影を依頼した。
　動画は１分間の予定。あえて「美山には足りないものがあります」をテーマにして、逆に魅力を浮かび上がらせる。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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