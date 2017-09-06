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阿久根の和太鼓集団「響流」　９日から米公演、練習に熱

(2017 09/06 22:00)
米公演に向け練習に励むメンバー＝阿久根市の西目地区構造改善センター
　鹿児島県内外で活動する阿久根市の和太鼓チーム「あくね毘沙門太鼓・響流（コール）」が９日から、米国で公演する。８日の出発を前に連日練習に追われている。
　９、１０日は、天城町出身の重田光康さん（５２）が、ロサンゼルスを中心に展開する飲食店チェーンの開店２５周年記念イベントに出演。その後ロス市内で２公演を経て、１３日にラスベガスで福岡の和太鼓集団「野武士」と米の２チームと合同コンサートに臨む。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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