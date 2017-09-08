徳之島の食材、可能性探る　東京の料理人が視察　伊仙町

(2017 09/08 13:00)

徳之島の食材を使った仏料理を試作する石井さん＝伊仙町伊仙ほーらい館

徳之島の食材を島外の料理人に紹介する「伊仙町シェフツアー」が８月２８、２９日行われた。東京で店を構える２人が来島し、食材の生産現場を視察。食材を使った料理を試作し、新たな料理の可能性を探った。地元食材ＰＲ事業の一環。長島町が今年始めた、「特産品の生産現場視察ツアー」と連携し、発信力のある料理人に地元農作物を紹介する。食材で作られた料理を店で提供してもらい、店で使える食事券を、ふるさと納税の返礼品に加える。