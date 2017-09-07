TOP ＞ 鹿児島のニュース > 社会

空間造形入選　橋口さんら８点　南日美展

(2017 09/07 22:15)
　第７２回南日本美術展（南日本新聞社主催、浜田酒造グループ特別協賛）の空間造形部門の書類審査があり、８点の入選が決まった。平面、立体の両部門と合わせた総合審査は１１月上旬に行われる。
　審査には、建畠晢（多摩美術大学長）、秋山陽（京都市立芸術大学教授）、絹谷幸二（日本芸術院会員、独立美術協会会員）、西健吉（二科会理事）、藪前知子（東京都現代美術館学芸員）の５氏があたり、基本的な考え方や完成予想図などの書類を基に選んだ。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ