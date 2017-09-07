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和牛五輪　仙台で開幕

(2017 09/07 23:10)
一般の部に先駆けて審査される高校生の部の出品牛＝仙台市の夢メッセみやぎ
　５年に一度の第１１回全国和牛能力共進会（全共）が７日、仙台市の夢メッセみやぎで始まった。３９道府県から全１０区に過去最多の５２７頭（種牛＝しゅぎゅう＝３４４頭、肉牛１８３頭）が出品され、５日間にわたり和牛の改良進度を競う。
　開会式で、鹿児島県勢は「鹿児島黒牛」と背中に書かれたそろいのユニホーム姿に帽子を高く掲げながら入場行進した。全国最多の３０頭（種牛２２頭、肉牛８頭）を出品する。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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