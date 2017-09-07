和牛五輪　仙台で開幕

(2017 09/07 23:10)

一般の部に先駆けて審査される高校生の部の出品牛＝仙台市の夢メッセみやぎ

５年に一度の第１１回全国和牛能力共進会（全共）が７日、仙台市の夢メッセみやぎで始まった。３９道府県から全１０区に過去最多の５２７頭（種牛＝しゅぎゅう＝３４４頭、肉牛１８３頭）が出品され、５日間にわたり和牛の改良進度を競う。開会式で、鹿児島県勢は「鹿児島黒牛」と背中に書かれたそろいのユニホーム姿に帽子を高く掲げながら入場行進した。全国最多の３０頭（種牛２２頭、肉牛８頭）を出品する。