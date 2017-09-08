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宮城・全共で鹿児島黒牛人気、試食宣伝に行列

(2017 09/08 23:30)
「うま味があっておいしい」と評判で、次々になくなっていく鹿児島黒牛の最高級肉＝８日、仙台市の夢メッセみやぎ
　仙台市で開かれている全国和牛能力共進会（全共）のイベント会場で８日、県などでつくる全共推進協議会が「鹿児島黒牛」を試食宣伝した。１日３回、計２０００食分を用意。各回とも行列ができ、２０分足らずでなくなる人気ぶりだった。
　Ａ５ランクの鹿児島黒牛のサーロインを厚さ約１センチ、一口大にカットして振る舞った。仙台市から訪れていた主婦の鷲尾公子（ひろこ）さん（５３）は「初めて食べたけど、柔らかくてすごくおいしい。ぜひまた食べたい」と喜んだ。
（記事全文は９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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