宮城・全共で鹿児島黒牛人気、試食宣伝に行列

(2017 09/08 23:30)

「うま味があっておいしい」と評判で、次々になくなっていく鹿児島黒牛の最高級肉＝８日、仙台市の夢メッセみやぎ

仙台市で開かれている全国和牛能力共進会（全共）のイベント会場で８日、県などでつくる全共推進協議会が「鹿児島黒牛」を試食宣伝した。１日３回、計２０００食分を用意。各回とも行列ができ、２０分足らずでなくなる人気ぶりだった。Ａ５ランクの鹿児島黒牛のサーロインを厚さ約１センチ、一口大にカットして振る舞った。仙台市から訪れていた主婦の鷲尾公子（ひろこ）さん（５３）は「初めて食べたけど、柔らかくてすごくおいしい。ぜひまた食べたい」と喜んだ。