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日当山の観光交流拠点に　隼人に「西郷どん村」１２月開所

(2017 09/08 22:00)
　
霧島市が建設中の新しい西郷どんの宿＝霧島市隼人
霧島市は、西郷隆盛ゆかりの隼人・日当山地区で観光交流施設「日当山西郷（せご）どん村」の整備を進めている。滞在したとされる龍宝家の家屋を復元した「西郷どんの宿」を中心に、物産館やイベント広場なども併設し、観光振興と地域活性化を図る。来年の大河ドラマ放映前の１２月オープンを目指している。
　西郷どんの宿は、西郷隆盛が明治初期に温泉や狩りを楽しみ、度々滞在したとされる龍宝家のかやぶき屋根の家を復元したもの。日当山の有志が１９８９年に地区内に建設したが老朽化のため、市が新設を決めた。
（記事全文は９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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