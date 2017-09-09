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１００歳以上の高齢者１４９３人、過去最多　１７年鹿児島県

(2017 09/09 06:30)
　鹿児島県は８日、満１００歳以上の高齢者が１５日時点で１４９３人（男性１６５人、女性１３２８人）となり、昨年より１２８人増えて過去最多を更新したと発表した。県内最高齢者は１１７歳で、国内でも最高齢。人口１０万人当たりでみた人数は９１．２０人で初めて９０人台に達した。
　県長寿・生きがい推進室によると、１日現在の県内最高齢者は田島ナビさん（１１７）＝喜界町。男性の最高齢者は、岩崎朝彦さん（１０９）＝霧島市＝だった。
　人口１０万人当たりの人数を地域別でみると、大島地区が１４４．５０人で最も多い。以下、南薩地区１２４．３３人、北薩地区１０５．４６人、大隅地区９９．４３人、熊毛地区９２．９０人、姶良・伊佐地区９１．３７人、鹿児島地区６８．８７人の順だった。
（記事全文は９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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