１００歳以上の高齢者１４９３人、過去最多　１７年鹿児島県

(2017 09/09 06:30)

鹿児島県は８日、満１００歳以上の高齢者が１５日時点で１４９３人（男性１６５人、女性１３２８人）となり、昨年より１２８人増えて過去最多を更新したと発表した。県内最高齢者は１１７歳で、国内でも最高齢。人口１０万人当たりでみた人数は９１．２０人で初めて９０人台に達した。県長寿・生きがい推進室によると、１日現在の県内最高齢者は田島ナビさん（１１７）＝喜界町。男性の最高齢者は、岩崎朝彦さん（１０９）＝霧島市＝だった。人口１０万人当たりの人数を地域別でみると、大島地区が１４４．５０人で最も多い。以下、南薩地区１２４．３３人、北薩地区１０５．４６人、大隅地区９９．４３人、熊毛地区９２．９０人、姶良・伊佐地区９１．３７人、鹿児島地区６８．８７人の順だった。