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かごしま自転車条例１０月施行　県警取り締まり、警告１９７件

(2017 09/09 13:00)
違反の自転車を取り締まる警察官＝８日、鹿児島市下荒田１丁目
　保護者に中学生以下のヘルメット着用を義務付ける「かごしま自転車条例」が１０月に完全施行されるのを前に、鹿児島県警は８日朝、自転車の一斉取り締まりをした。本部と全２８署の警察官１６６人が２９カ所で、携帯電話使用や踏切不停止など計１９７件に警告した。
　同条例は自転車が絡む事故の防止などを目指し３月施行。中学生以下のヘルメット着用と損害賠償保険の加入が、周知期間を経た１０月から義務付けられる。罰則規定はない。
（記事全文は９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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