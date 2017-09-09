かごしま自転車条例１０月施行　県警取り締まり、警告１９７件

(2017 09/09 13:00)

違反の自転車を取り締まる警察官＝８日、鹿児島市下荒田１丁目

保護者に中学生以下のヘルメット着用を義務付ける「かごしま自転車条例」が１０月に完全施行されるのを前に、鹿児島県警は８日朝、自転車の一斉取り締まりをした。本部と全２８署の警察官１６６人が２９カ所で、携帯電話使用や踏切不停止など計１９７件に警告した。同条例は自転車が絡む事故の防止などを目指し３月施行。中学生以下のヘルメット着用と損害賠償保険の加入が、周知期間を経た１０月から義務付けられる。罰則規定はない。