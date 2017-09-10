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福島県出身者、鹿児島中央駅で特産品ＰＲ　11日まで

(2017 09/10 13:00)
福島の特産品をＰＲする「うつくしま福島の会」メンバー＝９日、鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅前アミュ広場
　鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅前アミュ広場で開催中の「商工会まるごと特産品フェア」で、鹿児島に住む福島県出身者らでつくる「うつくしま福島の会」が９日からブースを出し、特産品をＰＲしている。１１日まで。
　福島県から取り寄せた喜多方ラーメンや浪江焼きそばなど約１０種類を販売するほか、日本酒の試飲もある。２７個用意した桃は予想以上の人気で、９日の開店から３時間ほどで全て売り切れた。
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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