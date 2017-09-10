残暑に負けぬ熱い演奏　鹿児島ジャズフェスティバル開幕　鹿児島市

(2017 09/10 06:30)

あふれる陽光の下、ジャズの演奏に聴き入る市民ら＝９日、鹿児島市の天文館公園

国内外で活躍するジャズアーティスト約３０組が集う「鹿児島ジャズフェスティバル」が９日、鹿児島市の天文館公園をメイン会場に開幕した。同市内で初めての大規模なジャズの祭典。１０日まで。発起人で実行委員長のピアニスト松本圭使さん（３３）は「鹿児島をジャズで盛り上げたい」とあいさつ。オリジナル曲からスタンダードまで、トリオやビッグバンドなど、出演者によるバラエティー豊かな演奏が天文館に鳴り響いた。残暑の日差しが照りつける中、観客も負けないパワーで手拍子や掛け声を上げた。