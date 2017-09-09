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３０年ぶり瀬風呂再現、足湯を満喫　南種子・広田集落

(2017 09/09 22:25)
瀬風呂に足を浸してくつろぐ参加者ら＝南種子町平山（種子島宇宙芸術祭事務局提供）
　南種子町平山の広田集落で３日、「瀬風呂」が約３０年ぶりに再現された。海岸の岩のくぼみで海水を沸かして入る露天風呂で、参加者らは心地よい潮風を浴びながら足湯を満喫した。
　種子島宇宙芸術祭の関連イベント「１００人先生ｉｎ種子島大学」の一環。瀬風呂は農閑期に疲れを癒やす湯治の風習として、昭和３０年代ごろまでよく見られたという。当時の様子を知る広田遺跡ミュージアム「語り部の会」の４人が指南役を務めた。
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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