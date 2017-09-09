３０年ぶり瀬風呂再現、足湯を満喫　南種子・広田集落

(2017 09/09 22:25)

瀬風呂に足を浸してくつろぐ参加者ら＝南種子町平山（種子島宇宙芸術祭事務局提供）

南種子町平山の広田集落で３日、「瀬風呂」が約３０年ぶりに再現された。海岸の岩のくぼみで海水を沸かして入る露天風呂で、参加者らは心地よい潮風を浴びながら足湯を満喫した。種子島宇宙芸術祭の関連イベント「１００人先生ｉｎ種子島大学」の一環。瀬風呂は農閑期に疲れを癒やす湯治の風習として、昭和３０年代ごろまでよく見られたという。当時の様子を知る広田遺跡ミュージアム「語り部の会」の４人が指南役を務めた。