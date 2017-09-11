徳之島がテーマ、島民も出演 武蔵野大生が短編映画撮影
(2017 09/11 15:00)
徳之島の伝統行事「浜下れ」を取材する学生たち＝８月１９日、徳之島町井之川
同大学の就農体験「徳之島プロジェクト」の一環。前期課程で動画制作を学んだ学生が土地の風土を紹介しながら、「個の記憶、土地の記憶」をテーマに１０分程度の物語を制作する。
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