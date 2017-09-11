徳之島がテーマ、島民も出演　武蔵野大生が短編映画撮影

(2017 09/11 15:00)

徳之島の伝統行事「浜下れ」を取材する学生たち＝８月１９日、徳之島町井之川

武蔵野大学（東京都江東区）の学生たちが徳之島で、短編動画の撮影をした。役者に島民を起用し、島の地域文化の雰囲気をカメラに収めた。学生７人がそれぞれの視点で制作し、完成した作品は来年２月に島で開く試写会で披露する。優秀な作品は映画の作品展にも出品する予定だ。同大学の就農体験「徳之島プロジェクト」の一環。前期課程で動画制作を学んだ学生が土地の風土を紹介しながら、「個の記憶、土地の記憶」をテーマに１０分程度の物語を制作する。