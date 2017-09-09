太古の大隅に思いはせ 肝付、東串良、大崎町の古墳巡るツアー
(2017 09/09 20:40)
肝付町職員の案内で、日本最南端の前方後円墳である塚崎古墳群３９号墳を訪れる参加者＝肝付町野崎
参加者は、造られたとされる時期が古い順番に、肝付町の塚崎古墳群、東串良町の唐仁古墳群、大崎町の横瀬古墳を回った。
前方後円墳の形をしたケーキなどを味わう参加者＝東串良町新川西
（記事全文は１０日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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