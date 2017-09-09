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太古の大隅に思いはせ　肝付、東串良、大崎町の古墳巡るツアー

(2017 09/09 20:40)
肝付町職員の案内で、日本最南端の前方後円墳である塚崎古墳群３９号墳を訪れる参加者＝肝付町野崎
　肝付、東串良、大崎の３町にある国指定史跡の古墳を巡るツアーが２日、３町と鹿屋市であった。各町の職員がガイドを務め、古墳について解説した。古墳にちなんだスイーツや弁当も提供され、大隅在住の１２人が太古に思いをはせた。
　参加者は、造られたとされる時期が古い順番に、肝付町の塚崎古墳群、東串良町の唐仁古墳群、大崎町の横瀬古墳を回った。
前方後円墳の形をしたケーキなどを味わう参加者＝東串良町新川西
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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