太古の大隅に思いはせ　肝付、東串良、大崎町の古墳巡るツアー

(2017 09/09 20:40)

肝付町職員の案内で、日本最南端の前方後円墳である塚崎古墳群３９号墳を訪れる参加者＝肝付町野崎

前方後円墳の形をしたケーキなどを味わう参加者＝東串良町新川西

肝付、東串良、大崎の３町にある国指定史跡の古墳を巡るツアーが２日、３町と鹿屋市であった。各町の職員がガイドを務め、古墳について解説した。古墳にちなんだスイーツや弁当も提供され、大隅在住の１２人が太古に思いをはせた。参加者は、造られたとされる時期が古い順番に、肝付町の塚崎古墳群、東串良町の唐仁古墳群、大崎町の横瀬古墳を回った。