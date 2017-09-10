島外避難の難しさ実感　桜島中で大規模噴火に備え訓練

(2017 09/10 20:00)

桜島中学校から避難し藤野港に着いた生徒＝９日、鹿児島市桜島藤野町

鹿児島市の桜島中学校で９日、桜島の大規模噴火に備えた防災訓練があった。教室で避難勧告を聞いた生徒６３人は、すぐにヘルメットを着け外へ。フェリーで島外避難するため近くの港に向かった。フェリーが接岸できる最寄りの西道港が岸壁損傷で使えないことから、１キロほど離れた藤野港まで１２分かけて歩いた。２倍になった距離と暑さが重なり、疲れた様子の生徒もいた。