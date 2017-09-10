TOP ＞ 鹿児島のニュース > スポーツ ＞ サッカー ＞ 鹿児島ユナイテッドFC

鹿児島ユナイテッド、栃木に大敗　Ｊ３

(2017 09/10 00:20)
【鹿児島Ｕ－栃木】前半５分、鹿児島Ｕ・川森（１６）が先制のヘディングシュートを決める＝県立鴨池陸上競技場
　明治安田Ｊ３第２２節第１日は９日、各地で４試合があった。鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は、鹿児島市の県立鴨池陸上競技場で栃木と対戦し、１－５で大敗した。通算成績は１１勝２分け８敗（勝ち点３５）で５位。
　４位富山はＣ大阪Ｕ－２３に０－０で引き分け、６位北九州は福島に０－１で敗れた。残り試合は、１０日に行われる。
（結果詳細は１０日付南日本新聞でご覧になれます）

鹿児島ユナイテッド応援サイト
薩鹿王国（さっかーおうこく）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ