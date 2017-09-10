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宮城全共　鹿児島が９区中４区制す

(2017 09/10 19:40)
１区（若雄）で１席を取った鹿児島県肉用牛改良研究所の「金華勝」＝１０日、仙台市の夢メッセみやぎ
　仙台市で開催されている第１１回全国和牛能力共進会（全共）は１０日、特別区を除く九つの審査区の結果が出そろい、鹿児島県は四つの区で１席となった。出品した全ての牛が上位６席に入賞しており、関係者によると、各区の成績などを総合した団体でも１位の可能性が高い。
　団体賞は２００７年の鳥取全共で設けられ、宮崎県が２連覇している。宮崎は三つの区で１席だった。
　鹿児島県は肉牛の部（９区）で３５年ぶりに１席が出た。
　鹿児島の成績は次の通り。
　１区（若雄）　１席、６席▽２区（若雌の１）　３席、４席▽３区（若雌の２）　１席、５席▽４区（系統雌牛群）　３席▽５区（繁殖雌牛群）　２席▽６区（高等登録群）　１席▽７区（総合評価群）　５席▽８区（若雄後代検定群）　２席▽９区（去勢肥育牛）１席、４席
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