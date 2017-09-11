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鹿児島和牛、日本一　４部門で１位　宮城全共

(2017 09/11 23:40)
会場内をパレードする鹿児島の上位入賞牛＝仙台市の夢メッセみやぎ
　仙台市で７日から開催されていた第１１回全国和牛能力共進会（全共）は１１日閉幕し、鹿児島県が総合１位の団体賞を獲得した。団体賞は２００７年の鳥取全共で設けられ、宮崎が２連覇していた。２位は宮崎、３位は大分だった。
　３９道府県から５１３頭が出品され、審査は１０日まであった。特別区を除く全９区（部門）に全国最多の２９頭を出した鹿児島は、四つの区で１席を取ったほか、出品した全ての牛が上位６席以内に入った。
（記事全文は12日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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