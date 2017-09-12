五輪に向けテロ対策訓練　10管

(2017 09/12 13:00)

２隻で呼び掛けに応じない船（中央）を挟み、乗り込む特別警備隊員＝鹿児島市の谷山港沖

３年後の東京五輪や鹿児島国体に向け、第１０管区海上保安本部は１１日、鹿児島市の谷山港でテロ対策強化のための訓練をした。鹿児島海上保安部の巡視船「こしき」の特別警備隊員ら２６人が、犯人役を船上で制圧したほか、ゴムボートを使って不審な船を停船させる訓練などを実践した。