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和田さん連覇、獲得15期に　第50回囲碁南洲名人戦　鹿児島市

(2017 09/12 06:30)
囲碁南洲名人戦の決勝に臨む和田博秀さん＝鹿児島市の西田橋囲碁道場
　第５０回囲碁南洲名人戦（日本棋院鹿児島県支部連合会、南日本新聞社主催）が１０日、鹿児島市の西田橋囲碁道場であった。最多の名人位獲得数を誇る同市池之上町の団体役員和田博秀さん（６１）が連覇を果たし、通算記録を１５期に更新した。
（記事全文は12日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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