誇り高き寮歌　25年ぶり復活　鹿児島水産高生、体育祭で披露

(2017 09/12 20:00)

復活させた寮歌を披露する高校生ら＝枕崎市の鹿児島水産高校

「水産学徒の星たる我ら」―。枕崎市の鹿児島水産高校の寄宿舎「青雲寮」の生徒らが、長年忘れられていた寮歌を約２５年ぶりに復活させた。９日、作詞した元教諭らを招き、同校体育祭で寮生５４人が披露した。「歌う機会をつくり、長く受け継いでいきたい」と決意を新たにした。寮歌は１９８５年ごろ、当時同校教諭だった中山朋之さん（８０）＝鹿児島市紫原１丁目＝が「同校生としての誇りや自信を持ってほしい」との願いを込めて作詞。校長を通じ、他校の音楽教諭に作曲を依頼し、完成させたという。