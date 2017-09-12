誇り高き寮歌 25年ぶり復活 鹿児島水産高生、体育祭で披露
(2017 09/12 20:00)
復活させた寮歌を披露する高校生ら＝枕崎市の鹿児島水産高校
寮歌は１９８５年ごろ、当時同校教諭だった中山朋之さん（８０）＝鹿児島市紫原１丁目＝が「同校生としての誇りや自信を持ってほしい」との願いを込めて作詞。校長を通じ、他校の音楽教諭に作曲を依頼し、完成させたという。
（記事全文は13日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 誇り高き寮歌 25年ぶり復活 鹿児島水産高生、体育祭で披露(09/12 20:00)
- 五輪に向けテロ対策訓練 10管(09/12 13:00)
- 和田さん連覇、獲得15期に 第50回囲碁南洲名人戦 鹿児島市(09/12 06:30)
- 鹿児島和牛、日本一 ４部門で１位 宮城全共(09/11 23:40)
- 街づくりへ自分磨き 「華の女子大学」開講 阿久根(09/11 22:00)
- 鹿児島の魚 図鑑作りに奔走 鹿児島水圏生物博物館・岩坪さん(09/11 20:00)
- 徳之島がテーマ、島民も出演 武蔵野大生が短編映画撮影(09/11 15:00)
- 大規模噴火・災害対策、海外に学ぶ 井口京大教授が黒神中で講演(09/11 13:00)
- １６年鹿児島県警相談件数３万９千件 専用ダイヤル利用呼び掛け(09/11 06:30)
- 島外避難の難しさ実感 桜島中で大規模噴火に備え訓練(09/10 20:00)
- 宮城全共 鹿児島が９区中４区制す(09/10 19:40)
- 福島県出身者、鹿児島中央駅で特産品ＰＲ 11日まで(09/10 13:00)
- 残暑に負けぬ熱い演奏 鹿児島ジャズフェスティバル開幕 鹿児島市(09/10 06:30)
- 鹿児島ユナイテッド、栃木に大敗 Ｊ３(09/10 00:20)
- ボランティア４０年、１００歳祝う最後の湯飲み完成 都城(09/09 23:00)
- ３０年ぶり瀬風呂再現、足湯を満喫 南種子・広田集落(09/09 22:25)
- 太古の大隅に思いはせ 肝付、東串良、大崎町の古墳巡るツアー(09/09 20:40)
- 鹿児島ユナイテッド大敗、栃木に１－５(09/09 20:05)
- かごしま自転車条例１０月施行 県警取り締まり、警告１９７件(09/09 13:00)
- １００歳以上の高齢者１４９３人、過去最多 １７年鹿児島県(09/09 06:30)
- 宮城・全共で鹿児島黒牛人気、試食宣伝に行列(09/08 23:30)
- 日当山の観光交流拠点に 隼人に「西郷どん村」１２月開所(09/08 22:00)
- 西南戦争終結１４０年 曽於の市民団体、２４日に薩軍と官軍の慰霊祭(09/08 20:15)
- 徳之島の食材、可能性探る 東京の料理人が視察 伊仙町(09/08 13:00)
- 桜島フェリーで事故訓練 けが人多数想定 市消防など８団体(09/08 06:30)
- 和牛五輪 仙台で開幕(09/07 23:10)
- 空間造形入選 橋口さんら８点 南日美展(09/07 22:15)
- 留学生ら鹿児島の漁業学ぶ 阿久根・北さつま漁協(09/07 20:00)
- 小児科医ら子育て語る 南日本セミナー(09/07 13:00)
- 大河ドラマ「西郷どん」題字ロゴ手数料３％ ＮＨＫ関連会社が説明会(09/07 06:30)