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誇り高き寮歌　25年ぶり復活　鹿児島水産高生、体育祭で披露

(2017 09/12 20:00)
復活させた寮歌を披露する高校生ら＝枕崎市の鹿児島水産高校
　「水産学徒の星たる我ら」―。枕崎市の鹿児島水産高校の寄宿舎「青雲寮」の生徒らが、長年忘れられていた寮歌を約２５年ぶりに復活させた。９日、作詞した元教諭らを招き、同校体育祭で寮生５４人が披露した。「歌う機会をつくり、長く受け継いでいきたい」と決意を新たにした。
　寮歌は１９８５年ごろ、当時同校教諭だった中山朋之さん（８０）＝鹿児島市紫原１丁目＝が「同校生としての誇りや自信を持ってほしい」との願いを込めて作詞。校長を通じ、他校の音楽教諭に作曲を依頼し、完成させたという。
（記事全文は13日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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