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旧輝北町の年表を作成　元町文化財保護審委員・歌丸さん

(2017 09/12 22:00)
作成した年表を手にする歌丸千敏さん＝鹿屋市輝北町上百引
　鹿屋市輝北町上百引の歌丸千敏さん（９２）が、輝北町歴史年表を作成した。約３万年前の旧石器時代から、旧輝北町が旧鹿屋市と合併する２００６年までの出来事を記している。「世話になった地域への恩返し。住民や子どもたちが輝北の歴史を知る一助にしてほしい」と話している。
　歴史好きで１９７９（昭和５４）年から２０１６年５月上旬まで約４０年、旧輝北町と鹿屋市の文化財保護審議会委員を務め、民話や町文化財などに関する１２冊の編集・執筆に携わった。００年発行の輝北町最後の郷土誌の執筆も担当した。
（記事全文は13日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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