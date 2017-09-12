旧輝北町の年表を作成　元町文化財保護審委員・歌丸さん

(2017 09/12 22:00)

作成した年表を手にする歌丸千敏さん＝鹿屋市輝北町上百引

鹿屋市輝北町上百引の歌丸千敏さん（９２）が、輝北町歴史年表を作成した。約３万年前の旧石器時代から、旧輝北町が旧鹿屋市と合併する２００６年までの出来事を記している。「世話になった地域への恩返し。住民や子どもたちが輝北の歴史を知る一助にしてほしい」と話している。歴史好きで１９７９（昭和５４）年から２０１６年５月上旬まで約４０年、旧輝北町と鹿屋市の文化財保護審議会委員を務め、民話や町文化財などに関する１２冊の編集・執筆に携わった。００年発行の輝北町最後の郷土誌の執筆も担当した。