ＣＩＱ施設　整備着々　マリンポートかごしま

(2017 09/13 06:30)

ＣＩＱ施設の整備が進むマリンポートかごしま＝鹿児島市中央港新町

鹿児島市のマリンポートかごしまでＣＩＱ（税関、出入国管理、検疫）の機能を備えた「かごしまクルーズターミナル」の整備が進んでいる。現在は基礎工事中で、完成は２０１８年３月を見込む。ターミナルは県が整備し、８月上旬に着工した。費用約７億円は、国の地方創生拠点整備交付金を活用する。鉄骨平屋、延べ床面積は２３００平方メートルで物販や交流スペースも設ける。