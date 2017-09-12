和牛日本一「いいね！」　鹿児島県フェイスブック閲覧３万件

(2017 09/12 23:45)

全国和牛能力共進会で鹿児島県が総合１位になったことを紹介する県のフェイスブックの閲覧数が１２日、３万件を突破し、過去最多を更新した。見た人が気に入ったことを示す「いいね！」も１０００件を超えた。県広報課が１１日午後６時半、日本一を報じる南日本新聞の号外を添付して投稿。１２日午後５時現在、３万１９９５件の閲覧があり、「いいね！」は１０７４件に上った。