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和牛日本一「いいね！」　鹿児島県フェイスブック閲覧３万件

(2017 09/12 23:45)
　全国和牛能力共進会で鹿児島県が総合１位になったことを紹介する県のフェイスブックの閲覧数が１２日、３万件を突破し、過去最多を更新した。見た人が気に入ったことを示す「いいね！」も１０００件を超えた。
　県広報課が１１日午後６時半、日本一を報じる南日本新聞の号外を添付して投稿。１２日午後５時現在、３万１９９５件の閲覧があり、「いいね！」は１０７４件に上った。
（記事全文は13日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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