パリ万博を追体験　鹿児島市・黎明館で企画展

(2017 09/13 13:00)

第２回パリ万博で展示された日本の特産品などを紹介する企画展会場＝鹿児島市の黎明館

日本が初めて正式参加した１８６７年の第２回パリ万博から１５０年の節目に合わせ、企画展「薩摩からパリへのおくりもの」が１２日、鹿児島市の黎明館で始まった。万博出品リストや会場図など国内外の資料約１３０点が並び、当時を追体験できる。来年１月８日まで。フランス国立公文書館が所蔵する展示場写真を展示、従来幕府のものとの見方も強かったが、背景や会場俯瞰（ふかん）図から薩摩藩のものと解説する。