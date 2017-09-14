TOP ＞ 鹿児島のニュース > くらし・文化 ＞ 地域

柔道世界王者・志々目愛選手“故郷へ”　育った道場訪問　曽於市財部

(2017 09/14 13:00)
柔道世界選手権優勝を柔心館道場を訪れて報告する志々目愛選手＝曽於市財部
　ハンガリーのブダペストで８月にあった柔道の世界選手権で、女子５２キロ級金メダルに輝いた都城市出身の志々目愛選手（２３）＝了徳寺学園職員＝が１２日、中学卒業まで通った曽於市財部の柔心館道場を訪れた。後輩たちにメダルを見せ「たくさんの人の応援のおかげで優勝できた」と報告した後、練習に参加した。
　志々目選手は道場に通っていた２人の兄とともに４歳から柔道を始め、中学校を卒業するまで毎日通った。西郷昌隆館長（４７）の指導で力をつけ、宮崎日大高校に進んだ。
（記事全文は14日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ