柔道世界王者・志々目愛選手“故郷へ”　育った道場訪問　曽於市財部

(2017 09/14 13:00)

柔道世界選手権優勝を柔心館道場を訪れて報告する志々目愛選手＝曽於市財部

ハンガリーのブダペストで８月にあった柔道の世界選手権で、女子５２キロ級金メダルに輝いた都城市出身の志々目愛選手（２３）＝了徳寺学園職員＝が１２日、中学卒業まで通った曽於市財部の柔心館道場を訪れた。後輩たちにメダルを見せ「たくさんの人の応援のおかげで優勝できた」と報告した後、練習に参加した。志々目選手は道場に通っていた２人の兄とともに４歳から柔道を始め、中学校を卒業するまで毎日通った。西郷昌隆館長（４７）の指導で力をつけ、宮崎日大高校に進んだ。