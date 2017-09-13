日本一鹿児島牛　笑顔の凱旋　５年後は“ホーム”　決意新た

(2017 09/13 23:30)

祝福を受ける全国和牛能力共進会の肝付地区出品者＝鹿屋市田崎町

祝福の花束を受け取る前田格男さん（左）＝湧水町役場吉松庁舎前

第１１回全国和牛能力共進会（全共）で総合１位の団体賞を獲得した鹿児島県の代表牛や出品者が１３日、開催地の仙台市から地元に帰り着いた。念願の日本一を果たした“チーム鹿児島”を、住民や関係者は拍手で祝福し、出品者らは次回２０２２年の鹿児島大会に向け決意を新たにした。往路と同じ北陸経由で１７００キロ、２泊３日の行程で戻ってきた。肝付地区の牛と生産者は１３日朝、約２００人が見守る中、鹿屋市の肝属中央家畜市場に凱旋（がいせん）した。地区からは過去最多の１３頭が出品された。３５年ぶりに肉牛の部で１席となった９区（去勢肥育牛）の薬師成人さん（４１）＝鹿屋市＝は「ＪＡをはじめ関係者のおかげ。５年後に向け、一日一日努力していきたい」と力を込めた。