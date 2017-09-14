九州北部豪雨　南日本新聞社へ寄せられた義援金1860万円、日赤へ

(2017 09/14 06:30)

日本赤十字社鹿児島県支部長の三反園訓知事（左）に義援金目録を渡す南日本新聞社の逆瀬川尚文社長＝県庁

南日本新聞社は１３日、７月の九州北部豪雨災害で寄せられた義援金１８６０万２０３９円を日本赤十字社鹿児島県支部に届けた。７月１２日から８月末にかけて新聞紙上で募り、匿名を含む個人、企業、団体から３４５件の善意が集まった。逆瀬川尚文社長が県庁を訪ね、日赤県支部長の三反園訓知事に目録と寄付者の名簿を渡した。義援金は日赤大分、福岡両県支部などでつくる配分委員会の決定に基づき、自治体を通じ被災者に贈られる。