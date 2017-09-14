台風18号 16、17日鹿児島県横断か

(2017 09/14 00:30)

非常に強い台風１８号は１３日、奄美地方南部の与論島と沖永良部島を、風速１５メートル以上の強風域に巻き込みながら、沖縄県の宮古島付近を北北西に進んだ。鹿児島地方気象台によると、今後は進路を東寄りに変え、１６～１７日にかけて鹿児島県内を横断する恐れがある。

奄美南部は１３日午前６時ごろ強風域に入り、与論島で最大瞬間風速２０.１メートルの強い風を観測した。風速２５メートル以上の暴風域に入った沖縄県宮古島市では、最大瞬間風速５０メートル以上の猛烈な風を記録した。

台風１８号は強い勢力を維持したまま、県本土や種子・屋久地方に接近し、県内各地は１６～１７日、大荒れの天気になる恐れがある。

台風１８号は１３日午後９時現在、宮古島の北約８０キロの海上を時速１０キロで北北西に進んでいる。中心気圧は９５０ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は４５メートル。中心から半径３９０キロ以内が強風域、同１５０キロ以内が暴風域となっている。