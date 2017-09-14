昭和の石油発動機５０台、一堂に　九州の愛好家ら運転、展示　曽於

(2017 09/14 20:25)

昭和前半に活躍した石油発動機を集めた展示会＝曽於市大隅

昭和初期から３０年代にかけて活躍した、石油発動機を一堂に集めた展示会が１０日、曽於市の道の駅おおすみ弥五郎伝説の里であった。愛好家が持ち寄った約５０台が独特の運転音を響かせた。九州石油発動機愛好会が、半年に１度開いている運転会。九州各県から約４０人が参加し、高知県から来た人もいた。