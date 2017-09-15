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伝えよう金吾様踊り　１７日初舞台へ、小中生が連夜の練習　さつま町

(2017 09/15 13:00)
三尺棒踊りの特訓を受ける小中学生ら＝さつま町中津川の武白猿公民館
　さつま町中津川の大石神社で１７日、５集落が踊りを奉納する「金吾様踊り」に向け、地元の子どもたちが大人に交じり練習を重ねている。初めて小中学生が加わる集落もあり、新たな伝承の担い手として期待されている。
　武白猿（たけしろざる）の「三尺棒踊り」では、中津川小学校４年から薩摩中学校２年の４人がデビューする。これまでの最年少は高校３年生。６人一組で前後左右に切り結ぶ、剣劇風の踊りで、父親やＯＢらから連夜、手ほどきを受けている。
（記事全文は１５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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