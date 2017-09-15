伝えよう金吾様踊り　１７日初舞台へ、小中生が連夜の練習　さつま町

(2017 09/15 13:00)

三尺棒踊りの特訓を受ける小中学生ら＝さつま町中津川の武白猿公民館

さつま町中津川の大石神社で１７日、５集落が踊りを奉納する「金吾様踊り」に向け、地元の子どもたちが大人に交じり練習を重ねている。初めて小中学生が加わる集落もあり、新たな伝承の担い手として期待されている。武白猿（たけしろざる）の「三尺棒踊り」では、中津川小学校４年から薩摩中学校２年の４人がデビューする。これまでの最年少は高校３年生。６人一組で前後左右に切り結ぶ、剣劇風の踊りで、父親やＯＢらから連夜、手ほどきを受けている。