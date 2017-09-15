台風１８号 １６日、十島と種子・屋久、鹿児島県本土も暴風域か

(2017 09/15 00:25)

非常に強い台風１８号は１４日、東シナ海を北上した。十島村と種子・屋久地方、鹿児島県本土は１６日、風速２５メートル以上の暴風域に入る恐れがある。鹿児島地方気象台は土砂災害や河川の氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼び掛けている。

一時、風速１５メートル以上の強風域に入っていた奄美地方南部では１４日、沖永良部島で最大瞬間風速２２．６メートルの強い風を観測。離島便を中心に、海と空の便で欠航が相次いだ。

次第に進路を東寄りに変え、勢力を保ったまま県内に近づく見通し。予報円の中心を進んだ場合、奄美地方は１５日夕方から夜、県本土と種子・屋久は１６日午前に強風域に入る見込み。

県内では、１５日午後６時までの２４時間雨量が、多い所で２００ミリに達し、その後さらに増すと予想される。最大風速は奄美１８メートル（最大瞬間風速３０メートル）、県本土と種子・屋久１４メートル（同２５メートル）の見込み。

１４日午後９時現在、沖縄県・久米島の西北西約２６０キロの海上をゆっくりと北上している。中心気圧は９３５ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は５０メートル。中心から半径３９０キロ以内が強風域、同２００キロが暴風域となっている。