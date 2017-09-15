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夢あふれる５０２点　南日本ジュニア美術展開幕　鹿児島市

(2017 09/15 20:30)
個性あふれる作品を鑑賞する児童ら＝１５日、鹿児島市立美術館
　第１０回南日本ジュニア美術展（南日本新聞社主催、昴特別協賛）が１５日、鹿児島市立美術館で開幕した。子どもらしい夢と希望にあふれる絵画、発想や技術が光る立体が来場者を楽しませている。
　県内の園児や小中高生から寄せられた平面、立体部門の入賞入選作５０２点を展示。開場式では、最高賞の南日本新聞社賞に輝いた松陽高３年の新留璃子さんらがテープカットし、開幕を祝った。
　２４日まで。１９日休館。入場無料。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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