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阿久根に「イワシビル」誕生　宿泊施設付き直売店、新名所に

(2017 09/16 06:30)
国道３号沿いに建つ「イワシビル」
　魚の丸干し・加工品を製造販売する阿久根市の水産会社下園薩男商店が、同市鶴見町の国道３号沿いの３階建て古ビルを改装。イワシ商品などの直売所、オイル漬け工場、ゲストハウスを備えた「イワシビル」を誕生させた。９日の開業から宿泊者を含む買い物客などでにぎわいを見せている。
　シャッターが閉じたままの店舗が目立つ中心街に建つ。生命保険会社が入っていたビルを同社が買い取り、下園正博常務（３７）が２年ほど前に直売所を構想。簡易宿泊機能も備えることにした。
木製パレットで仕立て直したロビーのソファ
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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