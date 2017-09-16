阿久根に「イワシビル」誕生　宿泊施設付き直売店、新名所に

(2017 09/16 06:30)

国道３号沿いに建つ「イワシビル」

木製パレットで仕立て直したロビーのソファ

魚の丸干し・加工品を製造販売する阿久根市の水産会社下園薩男商店が、同市鶴見町の国道３号沿いの３階建て古ビルを改装。イワシ商品などの直売所、オイル漬け工場、ゲストハウスを備えた「イワシビル」を誕生させた。９日の開業から宿泊者を含む買い物客などでにぎわいを見せている。シャッターが閉じたままの店舗が目立つ中心街に建つ。生命保険会社が入っていたビルを同社が買い取り、下園正博常務（３７）が２年ほど前に直売所を構想。簡易宿泊機能も備えることにした。