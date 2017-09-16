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西郷どんキーホルダー全２９種　鹿児島県警が交通安全運動で配布へ

(2017 09/16 13:00)
地域の方言で交通安全を呼び掛けるキーホルダー。左上から時計回りに南九州署、さつま署、曽於署、県警本部、屋久島署、沖永良部署
　さつま署は「じょじょん（すごく）！交通安全！」、沖永良部署は「安全運転しーたぼーりよ（してくださいね）♪」－。
　鹿児島県警は、地域の方言で交通安全を呼び掛ける反射材キーホルダーを７０００個作製した。全２８署と県警本部の計２９種類あり、２１日始まる秋の全国交通安全運動で配布する。
　全種に西郷隆盛のイラストが描かれている。より多くの人に着けてもらおうと、来年放送のＮＨＫ大河ドラマ「西郷（せご）どん」にちなんだ。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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