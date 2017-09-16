西郷どんキーホルダー全２９種 鹿児島県警が交通安全運動で配布へ
(2017 09/16 13:00)
地域の方言で交通安全を呼び掛けるキーホルダー。左上から時計回りに南九州署、さつま署、曽於署、県警本部、屋久島署、沖永良部署
鹿児島県警は、地域の方言で交通安全を呼び掛ける反射材キーホルダーを７０００個作製した。全２８署と県警本部の計２９種類あり、２１日始まる秋の全国交通安全運動で配布する。
全種に西郷隆盛のイラストが描かれている。より多くの人に着けてもらおうと、来年放送のＮＨＫ大河ドラマ「西郷（せご）どん」にちなんだ。
（記事全文は１６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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