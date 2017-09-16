鹿県ほぼ全域が強風域本土、種子・屋久、十島村は今夜暴風域の恐れ

(2017 09/16 11:07)

大型で非常に強い台風１８号は１６日午前９時、鹿児島県内の広い範囲を風速１５メートル以上の強風域に巻き込みながら、東シナ海をゆっくりと北東に進んでいる。鹿児島地方気象台によると、県本土と種子・屋久地方、十島村は１６日夜〜１７日未明に、風速２５メートル以上の暴風域に入る恐れがある。気象台は、土砂災害や暴風、低い土地の浸水に警戒するよう呼び掛けている。

気象台によると、同日朝までに、県本土・種子・屋久の一部を除く県内全域が強風域に入った。

台風は徐々に速度を上げながら県内に接近する見通し。１７日未明から昼前にかけて、県本土と種子・屋久、十島村に最接近し、県本土上陸の恐れもある。

１７日午前６時までの２４時間雨量はいずれも多い所で、県本土２００ミリ、種子・屋久２５０ミリ、奄美１５０ミリと予想され、その後さらに増える見込み。県本土と種子・屋久では１時間雨量９０ミリの猛烈な雨が降るとみられる。

１６日の予想最大風速は県本土２５メートル（最大瞬間風速３５メートル）、種子・屋久３０メートル（同４５メートル）、奄美３０メートル（同４５メートル）。

午前９時現在、台風の中心気圧は９５５ヘクトパスカル。中心から半径２００キロ以内が暴風域、同５００キロが強風域となっている。