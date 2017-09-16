台風１８号鹿県、今夜以降に暴風域

(2017 09/16 16:44)

大型で強い台風１８号は１６日午後３時現在、鹿児島県内の広い範囲を風速１５メートル以上の強風域に巻き込みながら、東シナ海を北東に進んだ。種子・屋久地方、十島村は同日夜、県本土は１７日未明、風速２５メートル以上の暴風域に入る見通し。同日昼までに各地へ最接近し、県本土上陸の恐れもある。

鹿児島地方気象台は、土砂災害や暴風、低い土地の浸水、河川の増水への警戒、落雷や高潮、竜巻などの激しい突風への注意を呼び掛けている。

１７日午後０時までの２４時間雨量はいずれも多い所で、県本土２５０ミリ、種子・屋久３００ミリ、奄美１５０ミリと予想される。県本土と種子・屋久では１時間雨量９０ミリの猛烈な雨が降る見込み。

１６日の予想最大風速は県本土２５メートル（最大瞬間風速３０メートル）、種子・屋久３０メートル（同４５メートル）、奄美４０メートル（同４５メートル）。

県内各自治体は避難準備・高齢者等避難開始や避難勧告を発令し、明るいうちの早めの避難を促している。

台風１８号の中心気圧は午後３時現在、９６５ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は３５メートル。