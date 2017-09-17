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「子ども美術塾」玉石に手描き　南日本ジュニア美術展・鹿児島市立美術館

(2017 09/17 13:00)
甑島の玉石に絵を描く子どもたち＝鹿児島市立美術館
　第１０回南日本ジュニア美術展（南日本新聞社主催、昴特別協賛）の開催を記念した「子ども美術塾」が１６日、鹿児島市立美術館で開かれた。県内の親子１１組２２人が手のひらサイズの甑島の玉石に絵を描く体験を楽しんだ。
（記事全文は17日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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