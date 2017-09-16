児童の学習に役立てて　古里南大隅へ人型ロボ寄贈　愛知県・國分さん

(2017 09/16 20:00)

児童の輪に入って人型ロボットを紹介する國分重人さん＝南大隅町の神山小学校

南大隅町出身の会社役員國分重人さん（７４）＝愛知県一宮市＝が１４日、同町役場などを訪れ、学校教材として人型ロボット１台を寄贈した。町内２小学校でプログラミング学習に活用される。國分さんは「しっかり学び、大きく羽ばたいてほしい」と期待している。