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児童の学習に役立てて　古里南大隅へ人型ロボ寄贈　愛知県・國分さん

(2017 09/16 20:00)
児童の輪に入って人型ロボットを紹介する國分重人さん＝南大隅町の神山小学校
　南大隅町出身の会社役員國分重人さん（７４）＝愛知県一宮市＝が１４日、同町役場などを訪れ、学校教材として人型ロボット１台を寄贈した。町内２小学校でプログラミング学習に活用される。國分さんは「しっかり学び、大きく羽ばたいてほしい」と期待している。
（記事全文は17日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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