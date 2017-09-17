鹿児島弁の奥深さ学ぶ新事業スタート　鹿児島市・吉野東中

(2017 09/17 06:30)

生徒と「ちゃわんむしの歌」を合唱する劇団げたんはのメンバーら＝鹿児島市の吉野東中学校

鹿児島市が方言普及へ初めて取り組む「ふれてみよう！かごんま弁事業」がスタートした。１回目の授業が１１日、吉野東中学校であり、総合学習で方言を学ぶ１年生２３人が、芝居や講話を通して鹿児島弁の奥深さを学んだ。小中学生に方言を身近に感じてもらうだけでなく、普及・継承に取り組む団体も応援しようと事業化した。本年度当初予算に６０万円を盛り込み、授業の委託料や小冊子作成に充てる。