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鹿児島弁の奥深さ学ぶ新事業スタート　鹿児島市・吉野東中

(2017 09/17 06:30)
生徒と「ちゃわんむしの歌」を合唱する劇団げたんはのメンバーら＝鹿児島市の吉野東中学校
　鹿児島市が方言普及へ初めて取り組む「ふれてみよう！かごんま弁事業」がスタートした。１回目の授業が１１日、吉野東中学校であり、総合学習で方言を学ぶ１年生２３人が、芝居や講話を通して鹿児島弁の奥深さを学んだ。
　小中学生に方言を身近に感じてもらうだけでなく、普及・継承に取り組む団体も応援しようと事業化した。本年度当初予算に６０万円を盛り込み、授業の委託料や小冊子作成に充てる。
（記事全文は17日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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