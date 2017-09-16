台風18号　鹿児島県本土、17日午前上陸か　土砂災害・暴風に警戒

(2017 09/16 23:00)

台風１８号の影響で、高波が押し寄せる海岸＝いちき串木野市羽島

大型で強い台風１８号は１６日、鹿児島県内全域を風速１５メートル以上の強風域に巻き込みながら、東シナ海を東北東に進んだ。十島村は同日夜、風速２５メートル以上の暴風域に入った。種子・屋久地方と県本土は１７日未明にも暴風域に入る見通し。県本土には昼前に最接近し、上陸の恐れがある。鹿児島地方気象台は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水へ警戒を呼び掛け、落雷や高潮、竜巻などの激しい突風への注意を促している。台風が近づくにつれて、各地で風や波が強まり、和泊町では１６日午後１時半ごろ、最大瞬間風速２４.２メートルの強い風を観測。いちき串木野市の沿岸部では高波が押し寄せた。１７日の予想最大風速は県本土３０メートル（最大瞬間風速４５メートル）、種子・屋久と十島村３５メートル（同５０メートル）。同日午後６時までの２４時間雨量はいずれも多い所で、県本土２５０ミリ、種子・屋久３００ミリ、奄美１５０ミリと予想される。県本土と種子・屋久では１時間雨量９０ミリの猛烈な雨が降る恐れがある。暴風域に入る可能性がある全ての市町村は１６日、避難準備・高齢者等避難開始や避難勧告を発令。県によると、１６日午後８時現在、２８市町村で計１５２３世帯１９４７人が避難所に身を寄せている。県内の交通は１６日、終日乱れた。離島航路は軒並み欠航、桜島、垂水両フェリーは夕方から運航を見合わせた。鹿児島空港発着の空の便は３５便欠航した。１７日も奄美や種子・屋久航路が欠航となったほか、空も離島便を中心に欠航する。九州新幹線とＪＲ在来線、鹿児島市電・市バスは始発から運転を見合わせる。福岡などを結ぶ高速バスも一部運休する。台風１８号は１６日午後９時現在、東シナ海を時速１５キロで東北東に進んでいる。中心気圧は９６５ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は３５メートル。気象台によると、十島村は１７日朝、県本土と種子・屋久は同日昼すぎにも暴風域を抜け、夜には県内全域が強風域を抜ける見込み。