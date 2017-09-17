旧菱田中に宿泊所を整備　大隅陸上施設に対応　大崎町

(2017 09/17 20:00)

合宿向けの宿泊施設が整備される旧菱田中学校＝大崎町

大崎町の有明高校跡地に、鹿児島県の大隅陸上競技トレーニング拠点施設（仮称）が２０１８年度中に完成するのに合わせ、同町は、隣接する旧菱田中学校敷地内に合宿向けの宿泊施設を整備する方針を決めた。拠点施設周辺地域を「スポーツ振興ゾーン」と定めた整備基本計画に盛り込んだ。１８年度中の完成を目指す。