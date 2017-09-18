リナシティに新バス待合所開設　鹿屋市

(2017 09/18 13:00)

テープカットしてバス待合所の完成を祝う関係者＝鹿屋市大手町

大隅半島の交通の要衝地、鹿屋市の複合施設リナシティかのやバス停留所に新たに待合所ができた。これまでの待合所よりスペースを拡充して利用者の便宜を図り、大隅半島の観光情報を集めたコーナーも併設した。１３日に利用が始まり、関係者が「大隅の玄関口に」と期待を寄せた。