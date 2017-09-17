TOP ＞ 鹿児島のニュース > くらし・文化 ＞ 地域

喜界町の117歳、田島ナビさん長寿世界一に

(2017 09/17 22:00)
特別養護老人ホーム「喜界園」で、職員や入所者の祝福を受ける田島ナビさん（中央）＝喜界町赤連
　喜界町の田島ナビさん（１１７）が世界最高齢になる見通しであることが１７日、分かった。これまでの最高齢はジャマイカの女性、バイオレット・ブラウンさん（１１７）で、同国の報道によると１５日死去したという。田島さんはブラウンさんより約５カ月年下だった。
（記事全文は18日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ